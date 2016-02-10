أسواق الخليج تهبط مع انخفاض أسعار النفط

0712 جمت - هبطت أسواق الأسهم في منطقة الخليج في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن انخفضت أسعار النفط ثمانية في المئة في الأسواق الخارجية مما دفع بعض المستثمرين المحليين إلى التوجه نحو جني الأرباح في الاستثمارات قصيرة المدى في الأسهم.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.7 في المئة في الساعة الأولى من التداول حيث هبط سهم إعمار العقارية 2.2 في المئة في حين ارتفعت أسهم بعض الشركات العقارية الأصغر حيث زاد سهم داماك العقارية 0.4 في المئة.

وارتفع سهم مصرف السلام البحريني 2.5 في المئة بعد أن أوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة خمسة فلوس للسهم عن سنة 2015 دون تغير يذكر عن العام السابق على الرغم من هبوط صافي الربح السنوي 33 في المئة.

وخسر مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 في المئة حيث انخفض سهم بنك الخليج الأول 0.4 في المئة على الرغم من أن سهم رأس الخيمة العقارية قفز 8.2 في المئة وكان السهم الأكثر تداولا في بورصة أبوظبي بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع أرباح 2015 إلى 160 مليون درهم (43.6 مليون دولار) من 156 مليون درهم في 2014. وكان ربح الشركة هبط في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة حيث هوى سهم الخليج الدولية للخدمات المتخصصة في توريد منصات الحفر 3.9 في المئة ونزل سهم بروة العقارية الأكثر تداولا 1.9 في المئة لكن سهم المتحدة للتنمية المتخصصة في العقارات ارتفع 1.1 في المئة.

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