هبوط بورصة دبي بفعل أرباح مخيبة للآمال وأسواق الخليج تتراجع

0712 جمت - دفعت أرباح مخيبة للآمال لعدد قليل من شركات دبي مؤشر بورصة الإمارات للانخفاض في التعاملات المبكرة اليوم الخميس في حين هبطت معظم أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج بعد أن تراجعت أسعار النفط مجددا مقتربة من 30 دولارا للبرميل.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.5 في المئة متأثرا بالقطاع العقاري. وهبط سهم داماك العقارية 3.9 بالمئة في تعاملات متقلبة بعد أن سجلت الشركة هبوطا بنسبة 12 في المئة في أرباح الربع الأخير.

وهبط سهم دبي باركس آند ريزورتس 2.7 بالمئة بعد أن سجلت الشركة خسائر في عام 2015 بلغت 109 ملايين درهم (29.7 مليون دولار) مقارنة بخسائر 21 مليون درهم قبل عام.

لكن سهم إعمار العقارية أكبر شركة عقارية من حيث القيمة السوقية ارتفع 0.7 بالمئة ليعوض بعض خسائره التي بلغت 1.3 بالمئة في اليوم السابق. وسجلت الشركة أرباحا فصلية صافية مستقرة بلغت 1.03 مليار درهم بعد شطب أصول تتعلق بحريق شب بأحد فنادقها عشية العام الجديد. وتوقع محلل في بنك سيكو البحرين أن تحقق الشركة 1.08 مليار درهم.

وخسر مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 في المئة. وهبط سهم رأس الخيمة العقارية 1.8 بالمئة إذ تحول المتعاملون إلى الربح السريع حيث ارتفع السهم 15 بالمئة وهو حد الصعود اليومي في الجلسة السابقة بعد أن سجلت الشركة ارتفاعا في أرباح 2015 لتصل إلى 160 مليون درهم من 156 مليون درهم في 2014. وانخفضت الأرباح في أول تسعة أشهر من العام الماضي.

ودفعت البنوك السوق أيضا للانخفاض مع هبوط بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي أكثر من واحد بالمئة.