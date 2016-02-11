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البورصة السعودية تهبط 3% مع انخفاض النفط والأسواق العالمية

Thu Feb 11, 2016 1:18pm GMT
 
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1245 جمت - منيت البورصة السعودية اليوم الخميس بخسائر كبيرة في ختام التعاملات اليوم الخميس إذ هبط المؤشر الرئيسي للسوق 2.95 في المئة إلى 5660.9 نقطة في ظل انخفاض أسعار النفط والأسواق العالمية.

ونزل مؤشر قطاع البنوك 2.24 في المئة والبتروكيماويات 3.4 في المئة مع انخفاض جميع أسهم قطاعي البنوك والبتروكيماويات.

وهبطت أسهم سابك 3.8 في المئة وكيمانول 3.7 في المئة واللجين 5.7 في المئة وبترورابغ 6.3 في المئة والمتقدمة 6.1 في المئة.

كما انخفضت أسهم البنك الأهلي 2.1 في المئة وساب 5.1 في المئة وسامبا 4.8 في المئة وزين 4.2 في المئة وصافولا 5.9 في المئة.

ولم يرتفع سوى سهمين فقط هما اتصالات ومعادن إذ صعد كلاهما بنسبة 0.4 في المئة.

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1235 جمت - دفعت مبيعات مؤسسات المال المحلية لتهاوي أسعار الأسهم المصرية خلال معاملات اليوم الخميس وسط تراجعات للأسواق الأوروبية والخليجية ونزول أسعار النفط العالمية.   يتبع
 