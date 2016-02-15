أسهم شركات العقارات تقود بورصة قطر للصعود وسوقا الإمارات تهبطان

0739 جمت - قادت أسهم شركات العقارات بورصة قطر نحو الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين بعد أن حققت شركة المتحدة للتنمية أرباحا قوية في حين تباين الأداء في سوقي الإمارات العربية المتحدة وسط تعاملات هزيلة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة حيث قفز سهم المتحدة للتنمية الأكثر تداولا 7.8 في المئة. وأعلنت الشركة ارتفاع صافي ربحها 10.2 في المئة في 2015 وأوصت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال للسهم مقابل 1.25 ريال قبل عام.

وارتفعت أسهم الشركات العقارية الأخرى مقتفية أثر المتحدة للتنمية حيث صعد سهم بروة العقارية 3.7 في المئة.

وهبط مؤشر بورصة دبي 0.8 في المئة حيث نزل سهم إعمار العقارية 0.7 في المئة وانخفض سهم داماك العقارية 1.6 في المئة.

وكان أكبر قدر من التداول من نصيب سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الذي من المعتاد أن تجري عليه تعاملات محدودة. وهبط السهم 3.2 في المئة بعد أن سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 162.8 مليون درهم (44.4 مليون دولار) في 2015 مقارنة بتحقيق ربح بقيمة 36.7 مليون درهم في 2014.

وهبط سهم شركة دو الإماراتية للاتصالات 1.2 في المئة بعد أن أعلنت الشركة هبوط ربحها بنسبة 10.1 في المئة في الربع الأخير إلى 461.0 مليون درهم. كانت الشركة أعلنت أيضا تراجع أرباحها في الفصول الأربعة السابقة وتوقعت بلتون المالية أن يصل ربحها إلى 584.5 مليون درهم في الربع الأخير.

وارتفعت أسهم شركة اتصالات المنافسة المدرجة في بورصة أبوظبي 0.6 في المئة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربحها في الربع الأخير 2.7 في المئة إلى 2.32 مليار درهم.