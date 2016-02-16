الأسهم الكويتية ترتفع صباحا

0910 جمت - ارتفعت أسهم الكويت صباح الزوم حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.16 في المئة إلى 5147.6 نقطة في حين بلغ ارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.32 في المئة إلى 829 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إنه لا يمكن اعتبار أن هذا الارتفاع هو "توجه عام" في البورصة رغم الأرباح الجيدة لأن السوق في حالة صعود وهبوط.

وقال صبري إن هناك أسهما هبطت في تداولات أمس وهي اليوم مرتفعة بشكل واضح ما يعني أن هناك مضاربة على هذه الأسهم لاسيما أنه ليست هناك أية تطورات أو أخبار لدى شركاتها.

وقال إن "الجميع يوقن أن الرؤية ضبابية للاقتصادات الخليجية حاليا وأن هناك عوامل خارجة عن إرادة الحكومات بسبب (أسعار) النفط وكثير من المستجدات التي تلعب دورا أساسيا في الضغط على الأسواق وتجعلها غير مستقرة."

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.04 في المئة وكيبكو 1.85 في المئة والمباني 1.2 في المئة وألافكو 2.2 في المئة.

بينما هبطت أسهم بتروجلف 5.9 في المئة وزيما 4.3 في المئة وحيات كوم 3.7 في المئة والرابطة 3.6 في المئة.