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تذبذب أسهم بورصة الكويت صباحا

Wed Feb 17, 2016 7:24am GMT
 
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0703 جمت - تذبذبت حركة الأسهم في بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء وتباين أداء المؤشرات الرئيسية تباينا طفيفا.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.12 في المئة إلى 5141 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.36 في المئة إلى 833 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن التداولات متذبذبة منذ الصباح وهناك "تحركات انتقائية تستهدف أسهما بعينها."

وأضاف أن هناك مضاربات لكن لا يمكن وصفها "بالقوية" حتى الآن وتتركز على الأسهم القيادية التي ارتفعت أمس.

وهبط سهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وأجيليتي 1.2 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة.

وصعدت أسهم فيفا 1.2 في المئة والمباني 2.3 في المئة وبنك الكويت الدولي 1.04 في المئة في مستهل التداولات. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 