بورصة مصر تتراجع صباحا وسط مبيعات محلية وأجنبية على السهم

0850 جمت - فقدت بورصة مصر مكاسبها التي حققتها في الدقائق الأولى من معاملات اليوم الخميس تحت ضغوط بيعية من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية ولكن وسط سيولة محدودة.

وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.06 بالمئة ليصل إلى 5944.35 نقطة والمؤشر الثانوي 0.15 بالمئة ليصل إلى 349.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 72.267 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والاجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 73 بالمئة من المعاملات حتى الآن والاجانب على 15.5 بالمئة. والأفراد على 65 بالمئة.

وخسرت اسهم إيديتا 1.45 بالمئة وجهينة 2.02 بالمئة والبنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة. وتراجعت أسهم هيرميس 0.9 بالمئة وجلوبال تليكوم 0.5 بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "مادام المؤشر أعلى من مستوى 5900 نقطة فمازال في اطار حركة تصحيحية لأعلى تستهدف مستوى 6300 نقطة ثم 6500 نقطة."