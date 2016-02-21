المؤشر السعودي يرتفع للجلسة الخامسة

0812 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأحد مواصلا المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي إذ عزز أداء أسهم البنوك أداء السوق رغم هبوط أسعار النفط مجددا.

وهبط سعر النفط الخام أربعة بالمئة يوم الجمعة وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار المخاوف من تخمة الإمدادات بعد زيادة قياسية للمخزونات الأمريكية رغم الحديث عن خطة للتنسيق بين المنتجين لتجميد مستويات الإنتاج.