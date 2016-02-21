الأسهم القيادية ترفع البورصة الأردنية
1335 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية بفعل عمليات شراء في الأسهم القيادية مثل مصفاة البترول وسط صفقات داخلية في أسهم المضاربة.
وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.37 بالمئة إلى 2127.8 نقطة في حين بلغت قيمة التداول سبعة ملايين دينار مقارنة مع 7.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال عوني مصطفي المحلل المالي إن اقبالا محدودا على الأسهم القيادية رفع المؤشر لكن البورصة مازالت تعاني من نقص الاستثمار المؤسسي.
وأضاف "معظم التداول مضاربات وبشكل فردي."
وارتفع سهم مصفاة البترول 2.32 بالمئة إلى 4.41 دينار وسهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.2 دينار.
وتراجع سهم مناجم الفوسفات 0.57 بالمئة إلى 5.22 دينار.
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