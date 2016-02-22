فيتش تتوقع تباطؤ نمو البنوك الإسلامية في الكويت

الكويت 22 فبراير شباط (رويترز) - قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الظروف التشغيلية الصعبة التي تعيشها الكويت والمنطقة سوف تترجم إلى بطء في النمو في البنوك الإسلامية خلال العام الجاري تماشيا مع الاتجاه العام في هذه الصناعة.

ويغطي تقرير فيتش عن البنوك الإسلامية الصادر اليوم الإثنين قطاع البنوك الإسلامية في الكويت وهو قطاع كبير قائم منذ وقت طويل ويضم خمسة بنوك (من أصل عشرة بنوك محلية) ويستحوذ على 39 في المئة من الحصة السوقية قياسا بحجم الأصول.

وتعود تجربة البنوك الإسلامية في الكويت إلى عام 1977 عندما تأسس بيت التمويل الكويتي كأول بنك إسلامي في البلاد. وفي عام 2003 تم إقرار أول قانون في الكويت يسمح بتأسيس بنوك إسلامية جديدة ويسمح للبنوك التقليدية القائمة بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وبناء على هذا القانون تأسس بنك بوبيان الإسلامي في 2004 تلاه بنك وربة الإسلامي في 2010 كما تحول البنك العقاري في 2007 إلى بنك الكويت الدولي الإسلامي وتحول بنك الكويت والشرق الأوسط التقليدي إلى بنك إسلامي تحت إسم البنك الأهلي المتحد الكويتي في 2010.

وفي مقابل هذه البنوك الإسلامية الخمسة توجد خمسة بنوك تقليدية هي بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وبنك برقان المملوك لمجموعة مشاريع الكويت القابضة والبنك الأهلي الكويتي إضافة للبنك التجاري الكويتي.

ولدى هذه البنوك العديد من العمليات المهمة إقليميا ودوليا في وقت يتحول فيه تركيزها نحو الأسواق التي تحقق نموا مرتفعا للتمويل الإسلامي.

وتتوقع فيتش أن يصبح نمو قطاع التمويل الإسلامي متوسطا في 2016 نظرا لهبوط أسعار النفط بشكل فاق التوقعات وما سينجم عن ذلك من تداعيات على الاقتصاد وبيئة الأعمال.

وتوقع التقرير أن يبقى القطاع رغم ذلك محققا للأرباح رغم ضعف الدخل التشغيلي وزيادة الرسوم مبينا أن هوامش الأرباح ستبقى قوية وذلك بالنظر إلى هياكل التمويل منخفضة التكاليف في البنوك الإسلامية.