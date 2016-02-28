أخبار بورصات الشرق الأوسط

0633 جمت - تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأحد حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.41 في المئة ليصل إلى 5196 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.37 في المئة إلى 835 نقطة.

ورجح مجدي صبري المحلل المالي في اتصال مع رويترز أن يكون هذا التباين ناتج عن قيام متعاملين ببيع الأسهم القيادية لشراء الأسهم الصغيرة المضاربية.

وأضاف صبري أن قيمة التداول لا تزال متواضعة ولا يمكن التعويل عليها حتى الآن.

وارتفعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.75 في المئة وأجيليتي 1.2 في المئة وايفا 3.85 في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة.