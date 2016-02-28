المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط صعود شبه جماعي للأسهم

1304 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع وسط صعود غالبية الأسهم في ظل ارتفاع معنويات المتعاملين بصعود النفط إلى 37 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يناير كانون الثاني.