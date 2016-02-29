ارتفاع طفيف لبورصة الكويت صباحا

0628 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الإثنين مع ارتفاع أسعار النفط وصمود الهدنة في سوريا رغم وجود خروقات.

وصعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.01 في المئة ليصل إلى 839.7 نقطة كما ارتفع المؤشر الرئيسي 0.02 في المئة إلى 5213.8 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن السوق يشهد عمليات جني أرباح لاسيما على الأسهم الصغيرة التي ارتفعت أمس.

واضاف أن تحسن الوضع الجيوسياسي في المنطقة وتحسن أسعار النفط أثر بشكل إيجابي على معنويات المتداولين وأعاد الثقة نسبيا للسوق.

وارتفعت أسهم أمريكانا في مستهل التداول 2.7 في المئة وأجيليتي 1.2 في المئة والمدينة 1.6 في المئة.