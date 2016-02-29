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بيان: جي اف اتش البحريني يخسر 9.6 مليون دولار في الربع/4

Mon Feb 29, 2016 7:17am GMT
 
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الكويت 29 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لمجموعة جي اف اتش البحرينية التي أعلنت اليوم الإثنين تحول المجموعة إلى تسجيل خسائر قدرها 9.6 مليون دولار في الربع الرابع من 2015 مقابل أرباح قدرها 8.9 مليون دولار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية سجلت خسائر قدرها 5.5 مليون دولار في سنة 2015 مقابل أرباح قدرها 15 مليون دولار في سنة 2014.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2015. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 