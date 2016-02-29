انخفاض بورصتي الإمارات صباحا وسط جني للأرباح وصعود السوق القطرية

0704 - تراجعت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم الشركات المتوسطة لجني الأرباح بينما صعدت السوق القطرية بدعم من سهم الخليج الدولية للخدمات.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة مع نزول 14 سهما على المؤشر مقابل ارتفاع 12 سهما.

ونزل سهم دريك آند سكل 1.4 بالمئة بعدما قفز أكثر من 40 بالمئة من مستواه القياسي المنخفض الذي سجله في منتصف يناير كانون الثاني. وجذب سهم شركة البناء أحجام تداول كبيرة على مدى الجلسات الخمس السابقة.

غير أن سهم أرابتك للبناء صعد 8.7 بالمئة واستحوذ على نحو 60 بالمئة من إجمالي أحجام التداول.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة مع إقبال المستثمرين على جني أرباح أسهم شركتي إشراق العقارية ورأس الخيمة العقارية وهما من الشركات المتوسطة.

ونزل السهمان الأكثر تداولا في البورصة بما يزيد على واحد بالمئة لكل منهما في التعاملات المبكرة. وصعد كل من السهمين أكثر من 25 بالمئة منذ بداية الشهر.

واعترى الخمول أسهم البنوك القيادية ولم يصعد سوى سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.3 بالمئة وسط تعاملات محدودة.