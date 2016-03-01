المؤشر السعودي يرتفع صباحا

وزادت أسعار النفط اليوم مع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة وأوبك بما ساهم في كبح تخمة المعروض بالسوق وهو ما طغى على تأثير تراجع قطاع الصناعات التحويلية في الصين الذي أجج المخاوف من تباطؤ نمو الطلب.