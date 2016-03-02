المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0833 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأربعاء مدعوما بمكاسب عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات محدودة في غياب الأخبار المحفزة على الصعود القوي.

وزاد المؤشر 0.34 بالمئة إلى 6201.3 نقطة.

وسجل سهم صافولا أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 3.7 بالمئة تلاه سهم جبل عمر الذي ارتفع 1.2 بالمئة بعدما أعلنت الشركة تعيين ياسر الشريف رئيسا تنفيذيا اعتبارا من أول مارس آذار.

وزادت أسهم الأهلي التجاري وبنك الرياض وموبايلي وجرير وتصنيع والحكير بنسب تراوحت بين 0.9 و1.7 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم الراجحي 0.5 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والمتقدمة 2.1 بالمئة والاتصالات 0.4 بالمئة وكيان واحدا بالمئة.

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