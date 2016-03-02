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المؤشر السعودي يغلق متراجعا

Wed Mar 2, 2016 1:32pm GMT
 
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1323 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على تراجع تحت وطأة نزول عدد من الأسهم القيادية في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.

وخسر المؤشر 0.17 بالمئة عند 6170.2 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.7 مليار ريال لكنه تماسك فوق الحاجز النفسي الواقع عند 6000 نقطة.

وقاد النزول سهما الراجحي وجرير بخسائر 2.3 بالمئة و3.2 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم السعودي الفرنسي ومعادن والاتصالات وسابك والسعودي للاستثمار والطيار بنسب تراوحت بين 0.3 و2.9 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم جبل عمر 1.7 بالمئة بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

وزادت أسهم صافولا والسعودية للكهرباء والأهلي التجاري والمراعي وسامبا بنسب تراوحت بين 0.4 و 2.6 بالمئة.

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  يتبع
 