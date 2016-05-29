بيت التمويل الكويتي-تركيا يصدر صكوك إجارة بمبلغ 300 مليون ليرة

الكويت 29 مايو أيار (رويترز) - نجح بيت التمويل الكويتي- تركيا "بيتك-تركيا" التابع لبيت التمويل الكويتي (بيتك) في إصدار صكوك إجارة للقطاع الخاص بالليرة التركية بقيمة 300 مليون ليرة (101.5 مليون دولار).

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن هذه الخطوة هي "أكبر صفقة على مستوى السوق التركي ليتخطى بذلك الإصدار السابق الذي حقق رقما قياسيا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 والذي بلغ حجمه 200 مليون ليرة."

وقال أفق إيوان الرئيس التنفيذي لبيتك-تركيا في البيان إن البنك "يتمتع بسجل حافل في اصدارات الصكوك في أسواق رأس المال المحلية والعالمية."

وأضاف إيوان أن البنك سيواصل عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام في المستقبل مشيرا إلى أن العائد الأول من الإصدار سيكون في 11 اغسطس آب 2016 لحاملي شهادات الصكوك فيما سيتم توزيع الاستحقاق الثاني للمستثمرين في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2016 مع المبلغ الأساسي.