تباين مؤشرات بورصة الكويت صباحا
0630 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الاثنين بعد إلغاء المفاوضات المتعلقة ببيع شركة أخرى تسيطر عليها العائلة في صفقة بعدة مليارات من الدولارات.
وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.24 بالمئة ليصل إلى 828.13 نقطة بينما ارتفع المؤشر السعري 0.02 بالمئة ليصل إلى 5393.9 نقطة.
وكانت أدبتيو للاستثمار اتفقت في فبراير شباط على شراء حصة قدرها 69 في المئة في الكويتية للأغذية (أمريكانا) من الخير الوطنية للأسهم والعقارات التي تديرها مجموعة الخرافي. لكن الخير أعلنت أمس الأحد أن صفقة البيع ألغيت.
وجرى تعليق تداول أسهم أمريكانا في البورصة الكويتية.
وخسرت اليوم أسهم زين 1.43 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.06 بالمئة بينما ارتفعت أسهم بنك الخليج 0.89 بالمئة وبنك الكويت الدولي 1.02 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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