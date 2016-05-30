انخفاض طفيف لبورصة السعودية صباحا

0710 جمت - تراجعت البورصة السعودي بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأثنين مع تحول أسعار النفط للهبوط بعد أن بدأت اليوم على ارتفاع في أسواق آسيا.

وهبط المؤشر 0.05 بالمئة ليصل إلى 6424.96 نقطة مع نزول أسهم سابك 0.92 بالمئة وسامبا 0.47 بالمئة وبترورابغ 0.85 بالمئة.

كما تراجعت أسهم صافولا 0.55 بالمئة والمراعي 0.46 بالمئة وزين 0.65 بالمئة في مستهل الجلسة.

وأظهرت بيانات رسمية انكماش الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في أبريل نيسان بواقع ستة مليارات دولار مع اتجاه المؤسسة إلى تسييل بعض الحيازات المالية لتغطية عجز كبير في الموازنة العامة نتج عن تدني أسعار النفط.

وكسبت أسهم بنك الرياض صباح اليوم 0.45 بالمئة وبنك ساب 0.71 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.2 بالمئة.

--------------------