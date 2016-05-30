بورصة الكويت تغلق على انخفاض

1015 جمت - أغلقت بورصة الكويت اليوم الإثنين على انخفاض حيث هبط المؤشر الرئيسي منخفضا 0.26 في المئة إلى 5378.9 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.42 في المئة إلى 826.7 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن فشل صفقة أمريكانا لا يزال يؤثر سلبا على السوق ويجعله عرضة للضغوط لاسيما مع غياب المحفزات.

وعادت بعض أسهم مجموعة الخرافي للارتفاع بعد أن منيت بخسائر كبيرة أمس ومن هذه الاسهم سهم الاستثمارات الوطنية الذي ارتفع 1.2 في المئة والمال 1.9 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.8 في المئة.

ووقع وزير الأشغال الكويتي علي العمير اليوم الاثنين عقد مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت مع شركة ليماك التركية ووكيلها الخرافي ناشيونال بكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دينار.

وقال صبري إن توقيع عقد المطار سوف يكون مفيدا لمجموعة الخرافي وربما يحمي اعلان هذا التوقيع أسهم مجموعة الخرافي من المزيد من الهبوط.

وهبطت أسهم كيبكو 1.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وزين 1.4 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.