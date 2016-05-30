مؤشرات السعودية تغلق على انخفاض مع هبوط أسعار النفط

1230 جمت - أغلقت مؤشرات البورصة السعودية اليوم الاثنين على انخفاض مع هبوط أسعار النفط حيث نزل المؤشر السعودي الرئيسي 1.07 في المئة ليغلق عند 6359.9 نقطة.

وتراجعت أسعار النفط اليوم في ظل تأثر الأسواق بقوة الدولار وتوقعات زيادة إنتاج الرمال النفطية في كندا هذا الأسبوع.

ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 49.22 دولار للبرميل في الساعة 0656 بتوقيت جرينتش أي بانخفاض 11 سنتا عن آخر سعر له.

وقاد سهم سابك موجة الهبوط حيث انخفض 1.8 في المئة كما انخفضت أسهم اتصالات 1.2 في المئة وزين 3.3 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك الرياض 0.5 في المئة ومصرف الراجحي 0.4 في المئة والمملكة ثلاثة في المئة.

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