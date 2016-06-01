أسهم بورصة الكويت تهبط صباحا

0630 جمت - هبطت أسهم بورصة الكويت صباح اليوم ما دفع المؤشر الرئيسي للانخفاض 0.4 في المئة ليصل إلى 5378 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.02 في المئة إلى 826 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هناك هبوطا طال عددا من الأسهم "الخاملة" وهو ما أثر سلبا على المؤشرات الكلية.

وأضاف أن الأسهم المضاربية هي التي تقود السوق حاليا وأغلب التداولات متجهة اليها.

وهبطت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.8 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة والمزايا 1.6 في المئة.