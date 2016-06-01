مؤشر بورصة دبي يهبط وسوق أبوظبي تصعد

لكن سهم شعاع كابيتال الأكثر تداولا قفز 4.8 بالمئة بعدما ذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن مجموعة أبوظبي المالية والمال كابيتال وأرقام كابيتال من بين المتقدمين بعروض لشراء حصة مجموعة دبي في شعاع البالغة نسبتها 48.4 بالمئة.