أسهم الخرافي تهبط ببورصة الكويت

0940 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط مبيعات من المتعاملين على الأسهم التابعة لمجموعة الخرافي بعد إلغاء صفقة بيع أمريكانا.

وكانت أدبتيو للاستثمار اتفقت في فبراير شباط على شراء حصة قدرها 69 في المئة في الكويتية للأغذية (أمريكانا) من الخير الوطنية للأسهم والعقارات التي تديرها مجموعة الخرافي. لكن الخير أعلنت الأحد الماضي أن صفقة البيع ألغيت.