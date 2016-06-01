أسهم الخرافي تهبط ببورصة الكويت
0940 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط مبيعات من المتعاملين على الأسهم التابعة لمجموعة الخرافي بعد إلغاء صفقة بيع أمريكانا.
وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.64 بالمئة ليغلق عند 820.9 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.48 بالمئة ليغلق عند 5374.5 نقطة.
وكانت أدبتيو للاستثمار اتفقت في فبراير شباط على شراء حصة قدرها 69 في المئة في الكويتية للأغذية (أمريكانا) من الخير الوطنية للأسهم والعقارات التي تديرها مجموعة الخرافي. لكن الخير أعلنت الأحد الماضي أن صفقة البيع ألغيت.
وبنهاية جلسة اليوم هوت أسهم أمريكانا 4.27 بالمئة والصناعات الوطنية 1.79 بالمئة.
وشارك في الهبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.59 بالمئة وبنك الخليج 2.65 بالمئة وبنك وربة 1.15 بالمئة وبنك برقان 1.54 بالمئة.
وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.08 بالمئة ومشاريع 1.96 بالمئة واستقرت أسهم زين وأجيليتي ومباني.
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