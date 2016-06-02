ارتفاع طفيف لبورصة السعودية صباحا

0720 جمت - ارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة ليصل إلى 6464.7 نقطة بدعم من عمليات شرائية على أسهم سابك وسامبا رغم تراجع أسعار النفط العالمية في معاملات أمس الأربعاء.

وتراجعت أسعار النفط العالمية عند التسوية أمس الأربعاء بعدما لامست مستوى مقاومة فنيا قرب 50 دولارا للبرميل لكن الأسعار قلصت معظم خسائرها المبكرة بعد أن قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن من المرجح أن تدرس المنظمة تحديد سقف للإنتاج في اجتماعها اليوم الخميس.

وكسبت أسهم سابك 0.92 بالمئة وكيمانول 1.5 بالمئة وسامبا 0.2 بالمئة والراجحي ومصرف الإنماء وموبايلي 0.4 بالمئة وصافولا 0.3 بالمئة.

ونزلت أسهم المتقدمة للبتروكيماويات 0.2 بالمئة والمراعي 0.5 بالمئة وحلواني اخوان 0.4 بالمئة وزين 1.3 بالمئة.

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0620 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الخميس وسط تداولات خاملة مع اقتراب شهر ررمضان.

وتراجع مؤشر كويت 15 نحو 0.04 نقطة ليصل إلى 820.84 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.07 بالمئة ليصل إلى 5370.7 نقطة.

وخسرت أسهم أجيليتي 1.06 بالمئة بينما استقرت أسهم زين ووطني وأمريكانا ومشاريع وبنك بوبيان وفيفا.