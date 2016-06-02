سوقا الإمارات تهبطان وقطر تصعد في التعاملات المبكرة

0817 جمت - انخفضت سوقا الأسهم في الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بفعل تراجع أسهم قيادية في الوقت الذي ارتفعت فيه السوق القطرية.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمئة متأثرا بهبوط سهمين قياديين هما سهم بنك دبي الإسلامي وسهم شركة دو للاتصالات اللذان نزلا أكثر من واحد بالمئة.

وهبط سهم شعاع كابيتال 2.5 بالمئة بعد أن قفز 6.3 بالمئة أمس الأربعاء بعدما كشفت رويترز عن هوية عدد من المتقدمين بعروض لشراء حصة في بنك الاستثمار.

وتصدر سهما اتصالات ودانة غاز قائمة الخاسرين على مؤشر بورصة أبوظبي الذي هبط 0.3 بالمئة حيث انخفض سهم اتصالات 0.6 بالمئة في حين هوى سهم دانة 1.8 بالمئة.

وساعدت الأسهم القيادية على صعود مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمئة حيث صعد سهم صناعات قطر 0.6 بالمئة في حين ارتفع سهم بنك قطر الوطني 0.3 بالمئة.

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