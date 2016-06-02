إعادة-البورصة المصرية تصعد في التعاملات المبكرة

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0918 جمت - ارتفع مؤشر البورصة المصرية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع صعود معظم الأسهم على المؤشر الرئيسي بقيادة سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.78 بالمئة إلى 7631.72 نقطة في حين صعد المؤشر الثانوي 0.17 بالمئة إلى 373.63 نقطة.

وقاد الارتفاعات على المؤشر الرئيسي سهم سوديك الذي قفز 3.46 بالمئة وسهم المجموعة المالية هيرميس الذي صعد 2.78 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 2.41 بالمئة في حين هوى سهم مدينة نصر للإسكان 23.08 بالمئة.

وقفز سهم بلتون المالية القابضة عشرة بالمئة عند الفتح إلى 12.15 جنيه لللسهم قبل أن يتقلص الارتفاع إلى 8.51 بالمئة بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش عند 11.99 جنيه للسهم. وقالت الشركة أمس الأربعاء لرويترز إنها وقعت اتفاقا للاستحواذ على حصة نسبتها 51 بالمئة من شركة أورباخ جرايسون الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية.

وفي أول يوم لتداولها قفزت أسهم مستشفيات كليوباترا ثمانية بالمئة إلى 9.72 جنيه للسهم مقابل تسعة جنيهات في الطرح العام الأولي.