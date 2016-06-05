سهم أمريكانا يواصل الهبوط في بورصة الكويت

0630 جمت - واصل سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) صباح اليوم الأحد هبوطه بعد عودته للتداول نهاية الأسبوع الماضي بعد فشل صفقة بيع الشركة لشركة أدبتيو.

وهبط سهم أمريكانا 4.7 في المئة ليصل إلى 2.04 دينار.

وهبطت مؤشرات البورصة الكويتية حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.31 في المئة إلى 5360.5 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.5 في المئة إلى 814 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن سهم أمريكانا "يعود رويدا رويدا لمستويات ما قبل الارتفاع الأخير (الذي سببته صفقة أدبتيو).. مع الأيام سيعود لوضعه الطبيعي."

ووصف الدليمي تداولات البورصة بأنها تداولات "ما قبل رمضان ..هناك عمليات مضاربية وضغوط وتداولات انتقائية ورغبة في الخروج نظرا لمحدودية ساعات التداول في أيام رمضان."

وهبطت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.8 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة وزين 1.5 في المئة.

وارتفعت أسهم المدينة 5.8 في المئة وبيت الطاقة 4.6 في المئة وانجازات 2.7 في المئة.