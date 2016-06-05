صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

0724 جمت - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الأحد وسط تداولات ضعيفة مع اقتراب شهر رمضان وموسم العطلات.

وصعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6492.5 نفطة.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وصافولا بمكاسب 0.9 بالمئة و2.05 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم جبل عمر وكيان والمراعي وموبايلي وينساب بنسب تراوحت بين 0.4 و1.6 بالمئة.

وقفز سهم زين ستة بالمئة بعدما قالت الشركة اليوم إنها وقعت اتفاقية إعادة تمويل تجاري طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار ريال مع تحالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني ويضم أربعة بنوك هي البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الخليج الدولي ومجموعة سامبا المالية.

وتمتد مدة التمويل من 02-06-2016 إلى 31-05-2018 وهي قابلة للتمديد إلى 30-05-2019.

وانخفضت أسهم السعودي الفرنسي 1.8 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة والكهرباء 1.5 بالمئة ومعادن واحدا بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والاتصالات السعودية 0.9 بالمئة وجرير 0.6 بالمئة.