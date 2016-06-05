بورصة دبي تعكس الخسائر المبكرة ويرتفع قليلا

0813 جمت - عكس مؤشر دبي الخسائر المبكرة وارتفع 0.2 في المئة مدعوما بمكاسب شعاع كابيتال التي بلغت 1.2 في المئة.

وكانت رويترز أوردت يوم الثلاثاء أن عددا من شركات الاستثمار المحلية ضمن الراغبين في شراء حصة مجموعة دبي في شعاع كابيتال وتبلغ 48.4 في المئة.

ونزل كل من سهم دريك آند سكل ودبي باركس أكثر من واحد في المئة. وشكلت التعاملات على السهمين 28 في المئة من إجمالي التداولات.

كما نزل كل من سهمي دانة غاز وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أكثر من 1.5 في المئة.

وكانت طاقة أعلنت بعد إغلاق السوق يوم الخميس أن رئيسها التنفيذي للعمليات إدوارد لافيهر سيترك الشركة لأسباب شخصية وان سعيد حمد الظاهري سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة اعتبارا من 22 يونيو حزيران.

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