أسهم السعودية ترتفع قبل إعلان إصلاحات وتباين خليجي

من أندرو تورشيا

دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الاثنين قبيل إعلان المملكة تفاصيل خطتها للإصلاح الاقتصادي في حين وتباينت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى في أحجام تعاملات هزيلة مع بداية شهر رمضان.

وتهدف خطة التحول الوطني وهي جزء من الإصلاحات الاقتصادية إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط ومن المنتظر تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها في وقت لاحق اليوم وإعلان تفاصيل الخطة من خلال مؤتمرات صحفية يومية للوزراء المعنيين من مساء اليوم.

ولم تتضح بعد تفاصيل السياسات الاقتصادية التي ستناقش في المؤتمرات الصحفية لكن من المعروف أن خطة الإصلاح الشاملة تتضمن خفض الدعم وزيادة الضرائب وبيع أصول حكومية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 بالمئة أمس الأحد في ظل قلق المستثمرين المحليين من إجراءات التقشف. لكن الأسهم تعافت اليوم في تداول هزيل ليغلق المؤشر مرتفعا واحدا بالمئة.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2 بالمئة. وتراجع السهم 3.6 بالمئة يوم الأحد.

رغم ذلك تراجع سهم زين السعودية للاتصالات 4.2 بالمئة بعدما قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة يوم الأحد إثر توقيع الشركة اتفاقا لإعادة تمويل قرض بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة مع تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.8 بالمئة. وتعرض السهم لضغوط معظم الوقت منذ بدء تداول إصدار حقوق للشركة في 30 مايو أيار. وآخر يوم لتداول ذلك الإصدار هو 13 يونيو حزيران.