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مؤشرات بورصة الكويت تغلق مرتفعة رغم تواضع قيم التداول

Wed Jun 8, 2016 11:05am GMT
 
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1040 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على ارتفاع رغم تواضع قيم التداول التي بلغت 7.6 مليون دينار.

وارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.24 في المئة ليصل إلى ‭5406.13‬ نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.42 في المئة إلى 519.5 نقطة.

وقال نواف الشايع المحلل الاقتصادي لرويترز إن ارتفاع المؤشرات الرئيسية اليوم يعد "قويا" لكنه مقتصر على عدد قليل من الشركات موضحا أن الشركات المضاربية لا تستحوذ على نسبة كبيرة من التداول بسبب ضعف قيمة التداول الاجمالية.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي وفيفا 1.1 في المئة والمباني 1.3 في المئة ومجموعة الصناعات 1.8 في المئة.

وهبطت أسهم بنك وربة 1.15 في المئة والوطنية العقارية 1.1 في المئة والامتياز 1.4 في المئة والساحل 1.3 في المئة.

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0832 جمت - دفعت مشتريات الأفراد المحليين بورصة مصر لمواصلة مسارها الصاعد خلال بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط وفرة في السيولة.   يتبع
 