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البورصة الأردنية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

Thu Jun 9, 2016 12:00pm GMT
 
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1130 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الرابع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية وسط سيولة شحيحة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.22 بالمئة إلى 2120.12 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 3.1 مليون دينار مقارنة مع 3.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي بشير العناني إن التداولات تضعف عادة في شهر رمضان مع غياب الأخبار الجديدة وقلة عدد المتعاملين.

وأضاف العناني "البورصة تعاني من شح السيولة."

وارتفع سهم بنك الإسكان 0.54 بالمئة إلى 9.2 دينار وسهم البنك العربي 0.15 بالمئة إلى 6.3 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.29 بالمئة إلى 2.35 دينار.

وتراجع سهم الملكية الأردنية 1.51 بالمئة إلى 0.65 دينار.

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  يتبع
 