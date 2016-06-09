ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي وبورصة مصر تنهي الأسبوع على انخفاض

1210 جمت - أغلق مؤشر البورصة السعودية مرتفعا بشكل طفيف بلغت نسبته 0.03 بالمئة إلى 6606.9 نقطة في حين أنهى المؤشر المصري الرئيسي الأسبوع على انخفاض.

وفي القاهرة هبط المؤشر الرئيسي 0.31 بالمئة في حين صعد المؤشر الثانوي 0.26 بالمئة بنهاية الجلسة.

1130 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الرابع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية وسط سيولة شحيحة. يتبع