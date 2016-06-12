البورصة الأردنية تنخفض وسط شح في السيولة

1130 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم بفعل عمليات جني أرباح بعد أن وصلت أسعار بعض الأسهم لمستويات مغرية وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد متراجعا بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2109.59 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 3.5 مليون دينار مقارنة مع 3.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي أسعد الديسي إن غياب الأخبار الجديدة تزامنا مع شهر رمضان يضعف التداول في بورصة عمان.

وأضاف الديسي "الظروف السلبية المؤثرة في السوق مستمرة وأهمها شح السيولة."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 1.84 بالمئة إلى 2.13 دينار وسهم مصفاة البترول 0.42 بالمئة إلى 4.65 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.59 بالمئة ليغلق على 3.37 دينار وسهم صعد البوتاس العربية 2.33 بالمئة إلى 17.5 دينار.

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