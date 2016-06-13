المؤشر المصري يرتفع صباحا
0855 جمت - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صباح الاثنين مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية.
وصعد المؤشر 0.54 بالمئة إلى 7692.3 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما التجاري الدولي وهيرميس بمكاسب واحد بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم طلعت مصطفى وسوديك وجلوبال تليكوم والقلعة وحديد عز والمصرية للاتصالات وبالم هيلز بنسب تراوحت بين 0.7 و2.5 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم عامر جروب 3.2 بالمئة وايديتا 1.3 بالمئة ومصر الجديدة للإسكان 0.5 بالمئة وكريدي أجريكول 0.3 بالمئة.
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0757 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الاثنين وسط تداولات هزيلة. يتبع