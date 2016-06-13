المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1218 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين على ارتفاع بدعم من مكاسب عدد من الأسهم القيادية لكن وسط تداولات ضعيفة مع عزوف الكثير من المتعاملين عن التداول خلال شهر رمضان.