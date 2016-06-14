أداء متباين لمؤشرات الكويت صباحا
14 يونيو حزيران (رويترز) - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الثلاثاء وسط تداولات ضعيفة مع غياب المتعاملين عن السوق خلال شهر رمضان.
وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش نزل المؤشر السعري للسوق 0.01 بالمئة إلى 5411.8 نقطة فيما صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.21 بالمئة إلى 812.9 نقطة.
وانخفض سهم كيبكو 1.9 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم أمريكانا 0. بالمئة وبنك بوبيان 1.4 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة وزين 1.5 بالمئة.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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