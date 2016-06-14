Sun 25 Dec 2016 | 6:49 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أداء متباين لمؤشرات الكويت صباحا

Tue Jun 14, 2016 8:07am GMT
 
[-] نص [+]

14 يونيو حزيران (رويترز) - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الثلاثاء وسط تداولات ضعيفة مع غياب المتعاملين عن السوق خلال شهر رمضان.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش نزل المؤشر السعري للسوق 0.01 بالمئة إلى 5411.8 نقطة فيما صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.21 بالمئة إلى 812.9 نقطة.

وانخفض سهم كيبكو 1.9 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم أمريكانا 0. بالمئة وبنك بوبيان 1.4 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة وزين 1.5 بالمئة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 