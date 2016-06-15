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مؤشر الكويت الرئيسي يغلق منخفضا

Wed Jun 15, 2016 11:01am GMT
 
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الكويت 15 يونيو حزيران (رويترز) - أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الأربعاء منخفضا 0.4 في المئة ليصل عند 5390.4 نقطة في حين أغلق مؤشر كويت 15 مستقرا عند 810.8 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن الأسهم الصغيرة هي المسيطرة والتي حركت السوق في جلسة اليوم.

وأضاف أن سهم بنك الكويت الوطني استحوذ على جزء كبير من قيمة التداول.

وبلغت قيمة التداولات الاجمالية 8.4 مليون دينار منها 1.7 مليون دينار لبنك الكويت الوطني الذي استقر سهمه عند 610 فلوس.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 3.6 في المئة ونور 6.4 في المئة.

وهبطت أسهم بنك برقان 1.6 في المئة وبنك الكويت الدولي والمدينة واحدا في المئة وبوبيان للبتروكيماويات 6.5 في المئة.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
 