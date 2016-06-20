Sun 25 Dec 2016 | 6:49 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -سهم أمريكانا الكويتية يقفز 9.5% في أول تداول بعد اعلان صفقة أدبتيو

Mon Jun 20, 2016 8:03am GMT
 
[-] نص [+]

0800 جمت -

* سهم أمريكانا يقفز 9.5 بالمئة ليصل إلى 2.3 دينار في بورصة الكويت في أول تداول عليه بعد إعلان استحواذ شركة أدبتيو على حصة مجموعة الخرافي بها.

* المؤشر الكويتي يصعد 0.27 بالمئة إلى 5472 نقطة ومؤشر كويت 15 يرتفع 0.42 بالمئة إلى 826.2 نقطة.

* أسهم مجموعة الخرافي تواصل الصعود في بورصة الكويت صباحا ومنها مجموعة الصناعات 1.6 بالمئة والساحل 5.6 بالمئة والمال 6.5 بالمئة والاستثمارات الوطنية 9.1 بالمئة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 1.7 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة وبيان للاستثمار 1.4 بالمئة.

* سهم المدينة يهبط 2.15 بالمئة والوطنية العقارية 1.1 بالمئة وفيفا 1.05 بالمئة عند الفتح.

* (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 