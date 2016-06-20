سهم أمريكانا يغلق مرتفعا 9.5% بعد الإعلان عن صفقة أدبتيو

الكويت 20 يونيو حزيران (رويترز) - أغلق سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الإثنين مرتفعا 9.5 في المئة عند 2.3 دينار في بورصة الكويت في أول جلسة لتداوله بعد الإعلان عن بيع حصة مجموعة الخرافي البالغة 69 في المئة في الشركة لشركة أدبتيو بسعر 2.65 دينار للسهم.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.47 في المئة ليصل إلى 5431.7 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.62 في المئة إلى 817.6 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن الكمية المتداولة في سهم أمريكانا قليلة جدا وبلغت 2100 سهم فقط "ولا يمكن التعويل عليها ولا يمكن اعتبارها مؤشرا" لاسيما مع وجود عرض إلزامي ستقدمه أدبتيو بسعر 2.65 دينار للسهم وهو ما ينتظره مساهمو الشركة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 3.2 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.3 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.2 في المئة.

وقال الدليمي إن هذه الاسهم القيادية هبطت اليوم "بفعل المضاربات التي تمت عليها أمس والتي استفادت من خبر صفقة أمريكانا."

واعتبر الدليمي أن هناك مضاربين يحاولون الضغط على هذه الأسهم بهدف خفض أسعارها لأدنى حد ممكن ثم شرائها بعد ذلك بأقل سعر.