جي اف اتش البحريني يؤسس شركة برأسمال 40 مليون دولار لتطوير محفظته العقارية

الكويت 21 يونيو حزيران (رويترز) - قال جي اف اتش البنك الإسلامي البحريني اليوم الثلاثاء إنه يعتزم تطوير محفظته العقارية في البحرين ودبي عبر شركة متخصصة تحت إسم جي اف اتش العقارية يبلغ رأسمالها والأصول الأولية لها 40 مليون دولار.