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جي اف اتش البحريني يؤسس شركة برأسمال 40 مليون دولار لتطوير محفظته العقارية

Tue Jun 21, 2016 7:47am GMT
 
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الكويت 21 يونيو حزيران (رويترز) - قال جي اف اتش البنك الإسلامي البحريني اليوم الثلاثاء إنه يعتزم تطوير محفظته العقارية في البحرين ودبي عبر شركة متخصصة تحت إسم جي اف اتش العقارية يبلغ رأسمالها والأصول الأولية لها 40 مليون دولار.

وقال جي اف اتش في افصاح لبورصة الكويت إن الشركة ستتولى إدارة أصول المجموعة العقارية في البحرين ودبي بقيمة تفوق 300 مليون دولار وكل من مشاريع "هاربر رو" و"هاربور نورث" وقرية كاليفورنيا بدبي.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 