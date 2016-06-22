مؤشرات الكويت تغلق منخفضة وسهم أمريكانا يرتفع
الكويت 22 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات اليوم الأربعاء في حين ارتفع سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) 4.2 في المئة ليصل إلى 2.5 دينار.
وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 0.52 في المئة ليصل إلى 5409.2 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.7 في المئة إلى 815 نقطة.
وارتفعت أسهم ميزان 1.8 في المئة وكابلات 1.2 في المئة.
وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة وزين وبنك الخليج 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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