لمحة -بورصة الكويت تهبط بقوة بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
1025 جمت -
* البورصة الكويتية تتكبد خسائر جسيمة مع باقي أسواق الخليج عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
* مؤشر كويت 15 يغلق منخفضا 1.4% عند 801.3 نقطة والمؤشر السعري 1.11% عند 5347.9 نقطة.
* أسهم زين تغلق منخفضة 1.45% وبيت التمويل الكويتي 2.2% وبنك بوبيان 1.3% وبنك الكويت الوطني 1.7% والصناعات الوطنية 3.4%.
* أسهم بنك الخليج تغلق منخفضة 1.7% وأمريكانا 1.6% وأجيليتي 2.1% وبنك وربة 1.2% وارتفاع بنك برقان 1.6%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.