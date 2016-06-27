مؤشرات الكويت ترتفع صباحا وتعوض بعض خسائر الأحد

الكويت 27 يونيو حزيران (رويترز) - عوضت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الاثنين بعضا من خسائرها التي منيت بها أمس بسبب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش صعد المؤشر الكويتي الرئيسي 0.14 في المئة ليصل إلى 5355 نقطة كما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.42 في المئة إلى 804.6 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتا لأن السوق لم يتجاوز بعد أزمة خروج بريطانيا متوقعا أن يعود السوق للهبوط من جديد.

وأضاف أن هناك مضاربين اشتروا أسهما بأسعار منخفضة جدا أمس وهم يحاولون اليوم بيعها بسعر مرتفع.

وقادت أسهم مؤشر كويت 15 القيادية مكاسب السوق حيث صعدت أسهم أجيليتي 1.05 في المئة والمباني 1.3 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.

وهبطت أسهم بنك برقان 1.5 في المئة وامتيازات 6.4 في المئة والوطنية الدولية القابضة خمسة في المئة.