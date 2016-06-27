مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة وتعوض بعض خسائرها

الكويت 27 يونيو حزيران (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين مرتفعة لتعوض جزءا من الخسائر التي منيت بها أمس بسبب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.34 في المئة عند 5366 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسم القيادية 0.6 في المئة إلى 806 نقاط.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.