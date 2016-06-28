الأسهم القيادية ترتفع في الكويت في التداولات الصباحية

الكويت 28 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء ما دفع مؤشر كويت 15 للصعود 0.9 في المئة ليصل إلى 813.3 نقطة كما ارتفع المؤشر الرئيسي 0.11 في المئة إلى 5371.9 نقطة بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن السوق تجاوز موضوع بريطانيا ويتعامل مع التداولات "بعقلانية" لاسيما أن عددا من الأسهم الثقيلة هبطت لمستويات جيدة.

كانت أسهم الكويت وباقي بورصات الخليج قد هبطت بشدة في مطلع الاسبوع عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف صبري أن هذا الأمر لا يقتصر على سوق الكويت وإنما يمتد لأسواق خليجية أخرى مبينا أن هناك متداولين يحاولون بناء مراكز جديدة قبل نهاية الربع الثاني للاستفادة مما سيتم الإعلان عنه من نتائج فصلية.

ومن الأسهم القيادية التي ارتفعت صباح اليوم سهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وزين 1.5 في المئة وأجيليتي 1.05 في المئة والمباني 1.3 في المئة.