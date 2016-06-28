مؤشرات الكويت تصعد بدعم من الأسهم القيادية

الكويت 28 يونيو حزيران (روتيزر) - صعدت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء بدعم من الأسهم القيادية التي كانت قد هبطت بشكل واضح الأحد الماضي متأثرة بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم مرتفعا 0.17 في المئة ليصل إلى 5375.2 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.46 في المئة إلى 817.8 نقطة.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 3.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك برقان 4.7 في المئة وكيبكو اثنين في المئة وزين 1.5 في المئة.

وأغلقت أسهم أمريكانا عند الإغلاق 0.8 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة والاستثمارات الوطنية 2.1 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات 11.7 مليون دينار منها نحو سبعة ملايين دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.